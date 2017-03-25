В Минске задержали активисток «КрымSOS» и правозащитников из Украины

Среди задержанных 25 марта в Минске белорусскими силовиками активистов оказались сотрудницы гражданской инициативы «КрымSOS» Евгения Андреюк и Мария Квицинская. Об этом сообщается на сайте организации.

По информации правозащитников, активистки находятся в Беларуси в составе международной миссии International Partnership for Human Rights. Сотрудников миссии заблокировали в офисе организации «Весна» сотрудники ОМОН. С ними также были иностранные журналисты, местные и иностранные правозащитники, всего 57 человек.

Задержанных без объяснения причин держали на протяжении часа, после чего отвезли в Первомайское РОВД.

В данный момент Евгения Андреюк и Мария Квицинская находятся в спортзале РОВД с сотней задержанных активистов, правозащитники из «Весны», сообщает «КрымSOS». Другие задержанные находятся на улице. Силовики проводят досмотр задержанных и переписывают их паспортные данные.

Координатор организации «Медийная инициатива за права человека» Мария Томак заявляет, что среди задержанных в Минске как минимум четверо граждан Беларуси, которые имеют свидетельства о проживании в Украине.

Кроме Евгении Андреюк и Марии Квицинской речь идет о координаторе кампании LetMyPeopleGo Палине Бродик и активисте Яне Авсеюшкине.

Белорусские силовики 25 марта в Минске проводят массовые задержания оппозиционных активистов. Это происходит перед началом запланированной на 14:00 по минскому времени акции, посвященной 99 годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики – первого в ХХ веке независимого государства белорусов.