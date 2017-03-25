Одну из украинских активисток, задержанных в Минске, отпустили

Украинская активистка Палина Бродик, которая была задержана в Минске 25 марта, на свободе. Об этом она сообщает на своей странице в Faсebook.

«Меня отпустили. Я на свободе. Но не все задержаные с офиса «Вясны» на свободе», – пишет она.

Среди представителей Украины, задержанных 25 марта в Минске белорусскими силовиками оказались активистки гражданской инициативы «Крым SOS» Евгения Андреюк и Мария Квицинская, которые находятся в Беларуси в составе международной миссии International Partnership for Human Rights.



Сотрудников миссии заблокировали в офисе организации «Весна» сотрудники ОМОН. С ними также были иностранные журналисты, местные и иностранные правозащитники, всего около 60 человек. Среди задержанных представителей Украины также назван активист Ян Авсеюшкин.

Задержанных без объяснения причин держали на протяжении часа, после чего отвезли в Первомайское РОВД.

Белорусские силовики 25 марта в Минске проводят массовые задержания оппозиционных активистов. Это происходит перед началом запланированной на 14:00 по минскому времени акции, посвященной 99 годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики – первого в ХХ веке независимого государства белорусов.