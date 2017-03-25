В Киеве попрощались с убитым экс-депутатом Госдумы России Вороненковым

Во Владимирском соборе Киева 25 марта достоялась церемония отпевания бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, убитого 23 марта, сообщает Радіо Свобода.

Он был застрелен у центре Киева. Нападающий через несколько часов умер в реанимации от пуль, выпущенных в него охранником Вороненкова.

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, на встречу с которым шел Вороненков, заявил, что ожидал его вместе с женой, но она случайно не пошла с мужем. На место события оперная певица и тоже экс-депутат Госдумы России Мария Максакова приехала уже после убийства.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал две версии убийства Вороненкова – как свидетеля в деле беглого президента Украины Виктора Януковича или в деле контрабанды в отношении ФСБ России.

Президент Украины Петр Порошенко назвал случившееся «актом государственного терроризма со стороны России». В свою очередь, Москва возложила ответственность за ситуацию на властей Украины.