Всех задержанных в правозащитном центре «Вясна» в Минске отпустили – правозащитница

Всех активистов, которые были задержаны в офисе правозащитного центра «Вясна» в Минске 25 марта, освободили. Об этом сообщила председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук на своей странице в Faсebook.

«Всех тех наблюдателей, кого задержали на офисе правозащитного центра «Вясна», отпустили. В Первомайском РОВД Минска руками к стенке стоят 30 человек», – пишет она.

Ранее сообщалось, что украинские активисты и правозащитники были задержаны именно в этом центре.

Александра Матвийчук анонсирует в воскресенье, 26 марта, в Киеве под посольством Беларуси акцию солидарности с гражданскими активистами, задержанными 25 марта.

Белорусские силовики 25 марта в Минске проводят массовые задержания оппозиционных активистов. Это происходит перед началом запланированной на 14:00 по минскому времени акции, посвященной 99 годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики – первого в ХХ веке независимого государства белорусов.