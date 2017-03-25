Акция ко Дню Воли в Минске состоялась на месте, которое предварительно не объявляли

Несколько сотен человек, которые в Минске не смогли попасть на площадь перед Академией наук, собрались с обратной стороны милицейского кордона. До тысячи демонстрантов начали двигаться по проспекту Независимости в сторону центра, держа национальные бело-красно-белые флаги и скандируя «Жыве Беларусь!» И «Позор» в сторону милиции и автозаков.

Явного лидера в этой колонне не было. В районе площади Якуба Коласа путь людям перегородили спецназовцы милиции, впоследствии начались массовые задержания.

На протяжении последних недель в Беларуси арестовано около 300 оппозиционных лидеров и активистов, против десятков из них возбуждены уголовные дела по подозрению в подготовке массовых беспорядков.

Власти вечером в пятницу позволили провести на окраине города акцию ко Дню Воли, посвященную 99-й годовщине провозглашения первого в ХХ веке независимого государства белорусов, Белорусской народной республики. Организаторы и участники стремились провести свое мероприятие в центре столицы.

Центр Минска со вчерашнего дня, 24 марта, патрулируют автоматчики, впервые с 1944 года. Отменены рейсы маршрутных такси в Минске, пассажиров выборочно проверяют на железнодорожном вокзале. Студентов из общежитий заставили уехать по домам, а тех, кто живет в Минске, руководители вузов предупредили об отчислении в случае, если они придут на акции. Активистов, которые намеревались ехать в Минск из регионов, милиция арестовывает прямо на выходе из домов.