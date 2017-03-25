Крымский.Пармезан: Евровидение без Самойловой, Крым без дорог и дети с автоматами

В эфире программы «Крымский.Пармезан» 25 марта Александр Янковский, Павел Казарин и Сергей Мокрушин обсуждают главные события уходящей недели в Крыму. Почему Украина не пустила российского конкурсанта на Евровидение в Киев, с какой скоростью из Крыма сбегает дорожное покрытие и сколько виртуальных гранат успевает бросить крымский ребенок перед походом в армию? Ответы на эти вопросы в нашей программе.

Время эфира: 18:10 – 18:40 (19:10 – 19:40 в Крыму). Эфир можно слушать на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM-диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии.