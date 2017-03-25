По улицам Симферополя прошла колонна военной техники, возвращаясь с учений

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По улицам Симферополя прошла колонна военной техники. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.
Минимум полтора десятка машин и три бронетранспортера возвращались с военных учений через Симферополь. Колонна заняла одну полосу движения, ее сопровождали машины военной автоинспекции.
В пятницу, 24 марта, в Крыму завершилось крупномасштабное командно-штабное учение с тремя соединениями Воздушно-десантных войск России, которое проводилось на полигоне Опук под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова.
Начались эти учения 20 марта на полигоне Опук. В Министерстве обороны России заявили, что учения проводятся «в соответствии с планом боевой подготовки Воздушно-десантных войск». В учениях участвуют более 2,5 тысяч российских десантников, задействовано около 600 единиц боевой техники.
В Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в Крыму.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».
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