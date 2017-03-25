Объединение «Крымская солидарность» отметило годовщину своей деятельности

Общественное объединение «Крымская солидарность» 25 марта в Бахчисарае провело свое двенадцатое ежемесячное собрание. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Объединение «Крымская солидарность» состоялось, про нас узнали, мы звучим. Напомню, как это было. По инициативе адвокатов крымских политузников 9 апреля мы собрались впервые в Севастополе вместе с семьями осужденных. Идея оказалась стоящей и мы решили продолжить такую практику встреч. А в мае объединение уже получило свое название – «Крымская солидарность», оно подошло нам по своей сути. И вот уже год объединение функционирует», – рассказал на собрании координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров.

По информации адвоката Эдема Семедляева, теперь объединение стало открытым не только для родственников крымских политузников.

«В апреле прошлого года в СИЗО было лишь четверо наших подзащитных, сейчас это число гораздо больше, но мы надеемся, что оно не будет увеличиваться дальше, хотя мы рады, если к объединению будут присоединяться неравнодушные люди. Объединение создавалось для одной цели, но теперь оно уже способно реагировать и на другие проблемы крымских татар», – отметил на собрании Семедляев.

9 апреля 2016 года в Севастополе Крымская контактная группа по правам человека впервые организовала встречу всех семей мусульман, арестованных российскими правоохранителями в Крыму. Были там и адвокаты обвиняемых. Позже объединение «Крымская солидарность» стало открытым не только для родственников обвиняемых российскими правоохранителями в принадлежности к организации «Хизб ут-Тахрир», но и для семей других политзаключенных Крыма, а также похищенных и пропавших мусульман.