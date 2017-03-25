Musafir vaqtı: «Ферасет» – интеллектуальный проект крымских татар

В новом выпуске программы «Musafir vaqtı» 25 марта говорят об интеллектуальном проекте телеканала АТR. В гостях – ведущий проекта Мухаммед Умеров. Мухаммед переехал в Киев летом 2016 года, а осенью его пригласили вести проект. Все свободное от учебы время он посвящает изучению истории и права, а также активной общественной деятельности. В выходные дни устраивает кинопоказы на крымскотатарском языке, тем самым объединяет крымских татар, живущих в Киеве.

Время эфира: 18:40 – 18:50 (19:40 – 19:50 в Крыму). Эфир можно слушать на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM-диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии.