В Киеве состоялась акция солидарности с белорусской оппозицией

Около 20 общественных активистов пришли 25 марта к посольству Беларуси в столице Украины. Они провели акцию солидарности с белорусскими оппозиционерами, которые в Минске пытались отпраздновать День Воли, 99-ю годовщину провозглашения Белорусской народной республики.

Как сообщил Радіо Свобода один из участников акции, никаких петиций или обращений в посольство активисты не передавали.

В Минске оппозиция пыталась 25 марта провести празднование Дня Воли, но к объявленному заранее месту сбора рядом с Национальной академией наук смогли попасть преимущественно журналисты. Потенциальных участников акции останавливали кордоны милиции.

После этого до тысячи активистов стали двигаться к центру Минска из другого места, но вскоре были остановлены милицией, прошли массовые задержания. Корреспондент Радіо Свобода Валерий Калиновский сравнил количество задержанных, которых по его мнению несколько сотен, с задержаниями во время протестов 2006 и 2010 годов.