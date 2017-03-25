В парке «Тайган» состоится выпуск львов – Зубков

В парке львов «Тайган» 15 апреля состоится открытие курортного сезона, во время которого пройдет традиционный выпуск львов на территорию сафари-парка. Об этом в своем блоге сообщает бизнесмен Олег Зубков.

«Будет все как обычно: рык дерущихся львов, песни на сцене, фуршет для Вас и раздача рекламной продукции. А также наслаждение живым и цветущим, пока, парком львов «Тайган», – написал Зубков.

Как сообщается в приглашении, это впервые после зимы львы будут выпущены на просторы парка.

«За зиму многие львы подросли, набрались сил и теперь они будут несколько дней мериться силой, делить территорию, перераспределять самок, оспаривать должность вожака всего сафари. Выпуск львов – это яркое и незабываемое зрелище, львы очень активны, а их сила, мощь и грация завораживают взгляд человека», – говорится в приглашении.

У крымского предпринимателя Олега Зубкова – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. Отношения крымского бизнесмена Олега Зубкова с главой российской ветеринарной службы Крыма Валерием Ивановым испортились в период крымского блэкаута. Тогда в ялтинском зоопарке «Сказка» умерли тигрята белой тигрицы Тигрюли, подаренной Олегу Зубкову Юлией Тимошенко. Валерий Иванов и российский экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявили, что краснокнижные животные погибли в результате ненадлежащего содержания. Предприниматель убежден, что тигрята стали жертвой инфекции в результате ослабления иммунитета от переохлаждения в отсутствии электроэнергии. В 2016 году Олег Зубков посетил 150 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.

Сафари-парк «Тайган» расположен в крымском городе Белогорске. Это крупнейший в Европе питомник различных пород львов и многих других видов животных, расположенный на территории 32 гектар, из которых 20 гектар отведено под сафари. В данный момент на просторах парка проживают более 70 львов. Также здесь есть зоопарк, где представлены сотни животных других пород, в том числе десятки медведей и тигров, леопарды, ягуары, пумы, жирафы, верблюды, обезьяны, многочисленные парнокопытные и птицы. Всего в зоологических парках Олега Зубкова проживает три с половиной тысячи разных животных и птиц.