В городах Украины анонсируют акции против репрессий белорусских активистов

В воскресенье, 26 марта, в городах Украины пройдут акции против репрессий белорусских активистов. Об этом сообщает правозащитная организация Центр гражданских свобод «Евромайдан SOS».

По информации организаторов, акции солидарности планируют провести в 18.00 в Киеве возле Посольства Беларуси и на центральных площадях других городов Украины.

«Мы присоединяемся к требованиям белорусской общественности и требуем от государственных органов Беларуси немедленно прекратить репрессии в отношении участников мирных собраний, а также правозащитников и журналистов», – говорится в сообщении организации.

В Минске оппозиция пыталась 25 марта провести празднование Дня Воли, но к объявленному заранее месту сбора рядом с Национальной академией наук смогли попасть преимущественно журналисты. Потенциальных участников акции останавливали кордоны милиции.

После этого до тысячи активистов стали двигаться к центру Минска из другого места, но вскоре были остановлены милицией, прошли массовые задержания. Корреспондент Радіо Свобода Валерий Калиновский сравнил количество задержанных, которых по его мнению несколько сотен, с задержаниями во время протестов 2006 и 2010 годов.