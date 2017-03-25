Одиночные взрывы в Балаклее продолжаются – ГСЧС

Одиночные взрывы разной интенсивности продолжаются в Балаклее на складе боеприпасов. Об этом по состоянию на 13:00 по Киеву информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Для локализации и ликвидации очагов возгорания привлечено 3 пожарных танка и 1 инженерную машину разграждения министерства обороны, для подвоза воды и заправки которых привлечены 3 пожарные автомобили ГСЧС», – информируют спасатели.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 1465 человек и 234 единицы техники, говорится в сообщении ГСЧС.

В ночь на четверг на складах артиллерийских боеприпасов на окраине Балаклеи Харьковской области вспыхнул пожар и начали взрываться боеприпасы. Из окрестностей складов радиусом в 10 километров эвакуировали почти 20 тысяч человек. Пожар ликвидирован, продолжается ликвидация ее последствий – в первую очередь речь идет о разминировании. В качестве основной версии событий рассматривают диверсию, хотя не исключают и версии служебной халатности.