Объединение «Наши дети» предложило новые возможности своим подопечным семьям

25 марта в Крыму прошла встреча общественного объединения «Бизим балалар» («Наши дети») с представителями семей крымских политзаключенных и пропавших крымчан, которые объединились в движение «Крымская солидарность». Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«В этом месяце мы, как обычно, стабильно перечисляем на каждого ребенка пять тысяч рублей. Но у нас есть больные дети и им мы окажем несколько большую помощь», – сообщила на встрече член Совета объединения «Бизим балалар» Эльзара Ислямова.

По информации общественницы, объединение «Бизим балалар» готово не только оказывать ежемесячную помощь своим подопечным, но и помочь их родителям найти оплачиваемую работу.

«Мы понимаем особенности этих семей, где кормильцами были мужчины, женщины смотрели за детьми, были дома и чаще всего они не работали. И сейчас, даже те деньги, что выделяет им наш фонд –​ это минимум. Поэтому для тех женщин, кто захочет, мы готовы найти возможность обеспечить их работой на дому, где они сами смогут регулировать свой график работы», – рассказала Ислямова.

Общественница отметила, что надомная работа будет учитывать личные пожелания каждого. Для этого фондом «Бизим балалар» разработана специальная анкета, заполнив которую, каждая из желающих получить работу женщин сможет рассчитывать на привлекательные для нее условия трудоустройства.

Проект «Наши дети» был запущен в прошлом году в священный для мусульман месяц Рамадан. Инициатором проекта выступила журналистка Лиля Буджурова. Его миссия – оказание помощи детям семей крымских политзаключенных и пропавших либо похищенных крымчан. Создан Совет объединения «Наши дети», в который вошли авторитетные и неравнодушные люди, определены конкретные исполнители, которые собирают и систематизируют информацию, занимаются сбором средств и передачей их адресатам. Проект принимает и распределяет не только финансовую помощь. Форма помощи принимается разная: деньги, вещи и игрушки, организация отдыха и лечения детей, психологическая реабилитация, помощь по хозяйству семьям заключенных.