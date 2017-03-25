В Минске задержаны около тысячи человек – украинский журналист

Общее количество задержанных на оппозиционной акции 25 марта в Минске может составлять около тысячи человек. Об этом в Фейсбуке сообщил украинский журналист Константин Реуцкий, который освещал события в белорусской столице.

«По данным, которые еще уточняются, за сегодня задержаны около тысячи человек. Активисты, журналисты, правозащитники, просто случайные прохожие. По состоянию на сейчас оцепление снято, милиция вместе со всей своей удивительной техникой поехали, центральные станции метро открылись. Вечер обычной субботы», – указал Реуцкий.

Правозащитный центр «Вясна», который приводит свои данные с учетом подтвержденных данных, пишет, что в их списке есть более 300 задержанных.

Официальных данных о количестве задержанных и об основаниях задержания пока нет.

По сообщению белорусской редакции Радио Свобода, люди, которых белорусские силовики утром 25 марта задержали в офисе организации «Вясна», в настоящее время уже на свободе. Этих людей задерживали еще до начала объявленной на 14:00 по местному времени акции.

В Минске оппозиция пыталась 25 марта провести празднование Дня Воли, но к объявленному заранее месту сбора рядом с Национальной академией наук смогли попасть преимущественно журналисты. Потенциальных участников акции останавливали кордоны милиции.

После этого до тысячи активистов стали двигаться к центру Минска из другого места, но вскоре были остановлены милицией, прошли массовые задержания. Корреспондент Радіо Свобода Валерий Калиновский сравнил количество задержанных, которых по его мнению несколько сотен, с задержаниями во время протестов 2006 и 2010 годов.