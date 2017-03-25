В троллейбусах Севастополя подорожает проезд – правительство города

С 1 мая 2017 года проезд в севастопольских троллейбусах подорожает с 10 до 15 рублей. Об этом сообщается в приказе департамента городского хозяйства Севастополя, опубликованном на официальном сайте подконтрольного Кремлю городского правительства.

«Установить предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров наземным электрическим транспортом общего пользования на городских маршрутах Севастополя для ГУП С «Севэлектроавтотранс им. Круподерова» в размере 15 рублей за одну поездку», – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в Симферополе намерены перевести 25 маршрутов городского транспорта на нерегулируемый тариф, однако пока стоимость проезда остается неизменной. В этом заверяют в управлении транспорта и связи подконтрольной Кремлю администрации города.

В феврале российские власти Симферополя просчитывали варианты повышения стоимости проезда в городском пассажирском транспорте. Цена проезда предположительно должна составить 20 рублей (около 9-10 гривен).