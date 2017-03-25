В Крыму сообщают о задержании активистов, планировавших одиночные пикеты

В Симферополе задержали активистов, которые планировали выйти на одиночные пикеты 26 марта. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По его информации, активистов задержали в кафе «Верона» и повезли в отделение полиции.

Как сообщает «ОВД-Инфо», задержаны были семь человек, известны имена только двоих – это координатор общественной инициативы «Навальный 2018. Крым» Дмитрий Кисиев и Алексей Ефремов. По данным сайта, активисты обсуждали предстоящий антикоррупционый митинг, который власти города не согласовали, и предполагали выйти с одиночными пикетами.

По информации «Новой газеты», сотрудники правоохранительных органов отказались предъявлять удостоверения, изъяли у паспорт у Дмитрия Кисиева и потребовали выключить телефон.

На сайте управления Следственного комитета России по Крыму подтверждения этой информации нет.

Крым.Реалии пытаются узнать подробности инцидента.

Ранее сообщалось, что в подконтрольной Кремлю администрации Симферополя отказали сторонникам российского политика Алексея Навального в согласовании шествия и митинга в центре крымской столицы по причине неукомплектованного пакета документов.

2 марта 2017 года российский оппозиционный политик, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал фильм «Он вам не Димон», в котором обвинил действующего премьер-министра России Дмитрия Медведева в ряде коррупционных преступлений. В фильме Навальный утверждает, что Медведев через сеть подставных благотворительных фондов якобы владеет несколькими объектами элитной недвижимости, двумя яхтами и виноградниками в Краснодарском крае и итальянской Тоскане.

На сегодняшний день на канале Навального в «Youtube» фильм посмотрели около 10,5 миллионов человек.

14 марта 2017 года Алексей Навальный выпустил видеоролик с призывом выйти на митинги и шествия во всех городах России с требованием к власти ответить на обвинения, указанные в фильме.