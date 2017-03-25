В Балаклею прибыли эксперты НАТО для разминирования территории арсенала – Светличная

В Балаклею прибыли эксперты НАТО для разминирования территории арсенала, об этом сообщила председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.

«В соответствии с поручением президента Украины Петра Порошенко, к работам по разминированию в Балаклее привлечены представители НАТО. Они уже прибывают в район для того, чтобы провести регламентные работы, которые позволят разминировать территорию самой военной базы», – сообщила Светличная, не уточнив, сколько именно экспертов альянса будут работать над разминированием.

По ее словам, в районе работает также 75 специалистов ГСЧС по разминированию. Ограничен доступ для жителей Балаклейского района в зону на полтора километра от территории арсенала.

23 марта президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел, Минобороны и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования складов боеприпасов в Балаклее на Харьковщине.

В ночь на 23 марта на складах артиллерийских боеприпасов на окраине Балаклеи вспыхнул пожар и начали взрываться боеприпасы. Из окрестностей складов радиусом в 10 километров эвакуировали почти 20 тысяч человек. Пожар ликвидирован, продолжается ликвидация его последствий – в первую очередь речь идет о разминировании. В качестве основной версии событий рассматривают диверсию, хотя не исключают и версию служебной халатности.

По данным ГСЧС, накануне пиротехниками на территории Балаклейского района был изъят 201 взрывоопасный предмет. Всего с начала работ – 275.