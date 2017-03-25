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Новости

В Италии отметили 60-летие Римских соглашений

Место торжеств, площадь на Капитолийском холме, Рим, Италия, 25 марта 2017

Место торжеств, площадь на Капитолийском холме, Рим, Италия, 25 марта 2017

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В субботу в столице Италии Риме состоялись торжества по случаю 60-летия подписания Римских соглашений, которые стали первыми документами на пути к созданию Евросоюза. Как передает корреспондент Радіо Свобода, лейтмотивом сегодняшних торжеств стали тезисы о новом старте и перезапуске ЕС, а также о «восстановлении европейской мечты».

Также сегодня лидеры 27 государств европейского сообщества подписали новую политическую декларацию, текст которой обязывает восстановить евроинтеграцию на следующее десятилетие.

Среди принципиальных пунктов римского документа единство Евросоюза, его неделимость и возможность для отдельных стран развиваться быстрее в определенных сферах.

По словам премьер-министра Италии Паоло Джентилони, чтобы достичь определенных целей, следует вернуть гражданам доверие к ЕС.

«Экономическое развитие, инвестиции, борьба с бедностью, увеличение рабочих мест, общая политика по безопасности, обороны и миграции. Это ингредиенты для возвращения доверия», добавил глава итальянского правительства.

25 марта утром в Риме также состоялся многотысячный проевропейский марш с участием, в частности, многочисленной украинской общины и дипломатов. Сине-желтые флаги развевались среди флагов Евросоюза. Многочисленными, между тем, были и субботние манифестации противников евроинтеграции.

Главы государств и правительств ЕС собрались в субботу в Риме на юбилейный саммит ЕС в день, когда 60 лет назад в 1957 году представители Италии, Германии, Франции, Бельгии, Люксембурга и Нидерландов подписали Римские соглашения. Они отменили все препятствия для свободного движения товаров и услуг в Западной Европе. Этот договор стал фактически первым документом на пути евроинтеграции.

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