В Италии отметили 60-летие Римских соглашений

В субботу в столице Италии Риме состоялись торжества по случаю 60-летия подписания Римских соглашений, которые стали первыми документами на пути к созданию Евросоюза. Как передает корреспондент Радіо Свобода, лейтмотивом сегодняшних торжеств стали тезисы о новом старте и перезапуске ЕС, а также о «восстановлении европейской мечты».

Также сегодня лидеры 27 государств европейского сообщества подписали новую политическую декларацию, текст которой обязывает восстановить евроинтеграцию на следующее десятилетие.

Среди принципиальных пунктов римского документа – единство Евросоюза, его неделимость и возможность для отдельных стран развиваться быстрее в определенных сферах.

По словам премьер-министра Италии Паоло Джентилони, чтобы достичь определенных целей, следует вернуть гражданам доверие к ЕС.

«Экономическое развитие, инвестиции, борьба с бедностью, увеличение рабочих мест, общая политика по безопасности, обороны и миграции. Это – ингредиенты для возвращения доверия», – добавил глава итальянского правительства.

25 марта утром в Риме также состоялся многотысячный проевропейский марш с участием, в частности, многочисленной украинской общины и дипломатов. Сине-желтые флаги развевались среди флагов Евросоюза. Многочисленными, между тем, были и субботние манифестации противников евроинтеграции.

Главы государств и правительств ЕС собрались в субботу в Риме на юбилейный саммит ЕС в день, когда 60 лет назад в 1957 году представители Италии, Германии, Франции, Бельгии, Люксембурга и Нидерландов подписали Римские соглашения. Они отменили все препятствия для свободного движения товаров и услуг в Западной Европе. Этот договор стал фактически первым документом на пути евроинтеграции.