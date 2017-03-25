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На фестивале Docudays UA провели акцию в поддержку Сенцова

Акция в поддержку Сенцова на фестивале, 25 марта 2017

Акция в поддержку Сенцова на фестивале, 25 марта 2017

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На фестивале Docudays UA состоялся показ фильма «Процесс» об Олеге Сенцове режиссера Аскольда Курова. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Перед показом фильма зрители провели акцию в поддержку Сенцова, подняв таблички со слоганом #FreeSentsov.

Крым.Реалии совместно с Радiо Свобода и Международным фестивалем документального кино о правах человека Docudays UA выпустили специальный проект «Киногерой Олег Сенцов» о крымчанине, режиссере, политзаключенном Олеге Сенцове. Проект подготовлен к премьере фильма.

Специальный проект состоит из трех частей, первая посвящена Олегу Сенцову как режиссеру, вторая рассказывает о судебном процессе и тюремном заключении крымского политузника, третья часть спецпроекта посвящена акциям в поддержку Олега Сенцова, которые проходили в разных странах мира.

В Киеве проходит 14-й международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA. Тема нынешнего фестиваля – «4 градуса». Именно на столько, по данным экологов, повысится средняя температура воздуха на Земле к концу столетия. На фестивале покажут 94 фильма из почти полусотни стран мира. Также запланированы мастер-классы, фотовыставки и акции для велосипедистов. Docudays UA продлится в Киеве до конца марта.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

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