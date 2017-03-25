В Лондоне прошел марш противников выхода Великобритании из ЕС

Десятки тысяч проевропейски настроенных активистов вышли в субботу на улицы Лондона, чтобы отметить 60-ю годовщину подписания Римских соглашений, которые стали первым шагом к созданию Европейского союза. Акции в британской столице произошли за несколько дней до запланированного официального заявления правительства о выходе Великобритании из ЕС.

По словам организаторов, участие в марше приняли около 80 тысяч человек и призвали власти Великобритании остаться в Евросоюзе.

Сотни флагов ЕС развевались в руках активистов, которые прошлись по центру Лондона, несмотря на последние усиленные меры безопасности. «Тихую» ходу провели, когда марш дошел до места, где на этой неделе нападающий атаковал людей у британского парламента.

На плакатах были надписи «Я – европеец», «Мне 15. Я хочу вернуть свое будущее» и другие. Был у здания парламента и плакат с надписью «Терроризм не разделит нас – Brexit будет».

Кроме того, около 10 тысяч сторонников ЕС прошли маршем в Риме, примерно 4000 – собрались в Берлине.

В субботу лидеры 27 стран Евросоюза подписали Римскую декларацию о будущем единой Европы. Церемония была приурочена к 60-й годовщине Римских соглашений, которые стали первыми документами на пути к созданию Евросоюза.