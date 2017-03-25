Конвой войск США и Великобритании направляется через Чехию в Польшу

В субботу утром конвой американских и британских военных пересек немецко-чешскую границу и въехал на территорию Чехии. По данным чешских СМИ, колонна направилась через пограничный городок Розвадов в город Стара Болеслав, где в казармах должен переночевать.

Конвой состоит из 125 единиц воинской техники и 550 воинов армий США и Великобритании. В состав конвоя входит, в частности, несколько десятков броневиков Stryker и грузовики Hummer.

Ожидается, что в воскресенье утром конвой отправится в направлении города Наход на чешско-польской границе. Вечером 26 марта конвой должен пересечь границу и въехать на территорию Польши.

Конвой войск США и Великобритании, который следует в Польшу, должен усилить военное присутствие НАТО на восточных границах НАТО.