Севастополь никогда не сможет конкурировать с Южным берегом Крыма и российским Сочи в курортной сфере. Об этом в ходе обсуждения проекта стратегии социально-экономического развития Севастополя до 2030 года заявила подконтрольная Кремлю председатель Заксобрания Екатерина Алтабаева.

«В целом стратегия – амбициозный, нужный и очень смелый документ для развития Севастополя. Вместе с тем в определении миссии города, наверное, есть акцент, который можно было бы нивелировать. Миссия города в проекте сформулирована следующим образом: «Севастополь – геостратегический, культурно-исторический, гуманитарный, курортно-туристический центр России на Черном море, город, где комфортно жить, работать, творить и отдыхать». Согласна со всем. Кроме того, что «курортно-туристический центр», – сказала Алтабаева.

Она также не согласилась с тем, что в основных направлениях развития города прописано, что Севастополь является городом-курортом с круглогодичным обслуживанием.

«У нас санаторной базы нет. Севастополь как курортный центр никогда не развивался», – отметила Алтабаева.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».