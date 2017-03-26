Кыргызстан: полиция шумовыми гранатами разогнала противников ареста экс-депутата

Полиция в Кыргызстане 25 марта использовала шумовые гранаты для разгона сотен демонстрантов на митинге против задержания бывшего депутата парламента, который планирует баллотироваться на пост президента. Как передает Reuters, протестующие, в свою очередь, бросали бутылки в сторону силовиков. МВД Кыргызстана сообщило о 68 задержанных.

В субботу около 500 демонстрантов начали собираться у здания Государственного комитета по вопросам национальной безопасности в Бишкеке после того, как власти задержали сегодня Садира Жапарова, который вернулся в Кыргызстан после трех лет изгнания.

Киргизские силовики заявили, что его задержали по обвинению в «попытке захвата государственных зданий и заложника» в 2013 году.

Жапаров был советником бывшего президента Курманбека Бакиева. После того, как Бакиев был отстранен от власти в 2010 году, Жапаров стал членом парламента.

Но в 2013 году Жапаров был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения по обвинению в попытке силового захвата власти. Позже политик уехал за границу. По предварительным данным, последние годы он проживал на Кипре.