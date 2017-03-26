В Крым приехала группа депутатов из Германии – власти

Подконтрольный Кремлю депутат крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что в Крым прибыла группа бизнесменов и политиков из Германии. Об этом сообщают «РИА Новости Крым».

Гемпель утверждает, что в составе группы – 7 немецких бизнесменов, которые «занимаются вопросами недвижимости», и трое политиков регионального уровня.

«Сейчас делегация находится в Ялте, в Ливадийском дворце. Мы организовали для них экскурсию, чтобы они смогли не только с общей историей ознакомиться, связанной с царской семьей, но и чтобы они увидели все-таки то место, где проходила Ялтинская конференция, где решалась судьба послевоенного мира. Вообще, я считаю, в Ялте должна состояться еще одна конференция, где, наверное, и будут приняты решения о снятии санкций с России и с Крыма», – заявил Гемпель.

По его словам, в программе визита, рассчитанного на неделю, предусмотрены мероприятия, которые позволят немецким гостям познакомиться с историей Крыма, встречи с общественными организациями, круглые столы, в том числе для немецких бизнесменов, встреча с председателем подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимиром Константиновым, а также посещение мемориала «Концлагерь "Красный».

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».