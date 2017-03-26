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Новости

МИД России: новые санкции США вызывают разочарование

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

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Министерство иностранных дел России выразило разочарование решением американских властей ввести санкции против восьми российских организаций. Соответствующее заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой опубликовано на странице ведомства в сети Фейсбуке.

«Решение администрации США о введении ограничительных мер в отношении ряда российских организаций, в том числе связанных с авиастроением и подготовкой летных специалистов, вызывает недоумение и разочарование. Никаких серьезных проблем нам эта новая порция санкций, конечно, не причиняет, однако американцы даже не назвали причины, а лишь сослались на свое законодательство, запрещающее им самим сотрудничать с Ираном и Сирией», – говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что этот шаг «не стыкуется со звучащими из Вашингтона заявлениями о приоритетности борьбы с терроризмом, в том числе свившим гнездо на сирийской территории».

Накануне США в рамках законодательства о нераспространении по Ирану, КНДР и Сирии ввели санкции в отношении восьми российских организаций, включая входящие в Ростех АО «Рособоронэкспорт», НПО «Базальт», 150-й авиаремонтный завод и коломенское Конструкторское бюро машиностроения.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

США в рамках так называемого законодательства о нераспространении по Ирану, КНДР и Сирии ввели санкции в отношении восьми российских организаций, включая входящие в Ростех АО "Рособоронэкспорт", НПО "Базальт", 150-й авиаремонтный завод, коломенское Конструкторское бюро машиностроения.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/politika/4125816


В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что этот шаг "не стыкуется со звучащими из Вашингтона заявлениями о приоритетности борьбы с терроризмом, в том числе свившим гнездо на сирийской территории". Действия Вашингтона противоречат утверждениям о приоритетности борьбы с террором, который угрожает и самим США, уверены в МИД.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/politika/4125816
В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что этот шаг "не стыкуется со звучащими из Вашингтона заявлениями о приоритетности борьбы с терроризмом, в том числе свившим гнездо на сирийской территории". Действия Вашингтона противоречат утверждениям о приоритетности борьбы с террором, который угрожает и самим США, уверены в МИД.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/politika/4125816

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