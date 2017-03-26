МИД России: новые санкции США вызывают разочарование

Министерство иностранных дел России выразило разочарование решением американских властей ввести санкции против восьми российских организаций. Соответствующее заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой опубликовано на странице ведомства в сети Фейсбуке.

«Решение администрации США о введении ограничительных мер в отношении ряда российских организаций, в том числе связанных с авиастроением и подготовкой летных специалистов, вызывает недоумение и разочарование. Никаких серьезных проблем нам эта новая порция санкций, конечно, не причиняет, однако американцы даже не назвали причины, а лишь сослались на свое законодательство, запрещающее им самим сотрудничать с Ираном и Сирией», – говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что этот шаг «не стыкуется со звучащими из Вашингтона заявлениями о приоритетности борьбы с терроризмом, в том числе свившим гнездо на сирийской территории».

Накануне США в рамках законодательства о нераспространении по Ирану, КНДР и Сирии ввели санкции в отношении восьми российских организаций, включая входящие в Ростех АО «Рособоронэкспорт», НПО «Базальт», 150-й авиаремонтный завод и коломенское Конструкторское бюро машиностроения.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».





Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/politika/4125816 США в рамках так называемого законодательства о нераспространении по Ирану, КНДР и Сирии ввели санкции в отношении восьми российских организаций, включая входящие в Ростех АО "Рособоронэкспорт", НПО "Базальт", 150-й авиаремонтный завод, коломенское Конструкторское бюро машиностроения.Подробнее на ТАСС:http://tass.ru/politika/4125816





В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что этот шаг "не стыкуется со звучащими из Вашингтона заявлениями о приоритетности борьбы с терроризмом, в том числе свившим гнездо на сирийской территории". Действия Вашингтона противоречат утверждениям о приоритетности борьбы с террором, который угрожает и самим США, уверены в МИД.



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/politika/4125816

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что этот шаг "не стыкуется со звучащими из Вашингтона заявлениями о приоритетности борьбы с терроризмом, в том числе свившим гнездо на сирийской территории". Действия Вашингтона противоречат утверждениям о приоритетности борьбы с террором, который угрожает и самим США, уверены в МИД.



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/politika/4125816