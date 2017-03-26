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Кабмин России выделил крупную сумму на строительство концертного комплекса в «Артеке»

Артек, иллюстрационное фото

Артек, иллюстрационное фото

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Правительство России выделило 1,5 млрд рублей (более 26 миллионов долларов) на строительство концертно- эстрадного комплекса международного детского центра «Артек» в 2017 году. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым 24 марта, опубликовано на сайте кабмина.

«Выделить Минобрнауки России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2017 году бюджетные ассигнования в размере 1 499 240 тысяч рублей на дополнительное финансирование мероприятия. «Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», – говорится в сообщении.

Средства предоставляются в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополь до 2020 года». Отмечается, что ввод в эксплуатацию концертного комплекса может быть осуществлен в 2017 году.

Лагерь «Артек» был открыт 16 июня 1925 года как детский палаточный лагерь-санаторий Общества Красного Креста РСФСР. После аннексии Крыма Россией весной 2014 года детский центр был переведен на баланс полуострова, а затем стал государственной собственностью России.

12 марта 2015 года правительство России утвердило программу развития «Артека» до 2020 года, предусмотрен капитальный ремонт объектов, реконструкция и строительство лагерей и объектов инфраструктуры.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

США в рамках так называемого законодательства о нераспространении по Ирану, КНДР и Сирии ввели санкции в отношении восьми российских организаций, включая входящие в Ростех АО "Рособоронэкспорт", НПО "Базальт", 150-й авиаремонтный завод, коломенское Конструкторское бюро машиностроения.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/politika/4125816

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