Белорусская оппозиция зовет на очередную акцию протеста

Белорусская оппозиция в воскресенье, 26 марта, намерена провести очередной митинг в знак протеста против насильственного подавления, арестов и избиений участников акции по случаю Дня Воли, которая состоялась накануне. Организаторы через социальные сети сообщили, что акция состоится в полдень по местному времени на Октябрьской площади в Минске. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Активистка белорусской правозащитной организации «Вясна» Татьяна Ревяко заявила, что по их данным, во время акций протеста на улицах Минска были задержали около 700 человек, «многие из арестованных были избиты и нуждаются в медицинской помощи». Ассоциация журналистов Беларуси также сообщила о задержании около 20 журналистов, освещавших акции протеста. Большинство задержанных в воскресенье утром были освобождены, однако правозащитникам не известно, сколько людей еще остаются задержанными силовиками.



Европейский союз осудил действия белорусских властей против демонстрантов и потребовал немедленного освобождения «всех задержанных мирных граждан». В посольстве США в Беларуси также призвали белорусские власти освободить всех лиц, задержанных во время демонстрации. Несколько правозащитных организаций Украины в субботу также распространили обращение, в котором призвали международные организации обратить внимание на события в Беларуси в контексте массовых задержаний во время акций ко Дню Воли.



В Минске оппозиция пыталась 25 марта провести празднование Дня Воли, но до объявленного заранее места сбора рядом с Национальной академией наук смогли попасть преимущественно журналисты. Потенциальных участников акции останавливали отряды милиции, прошли массовые задержания.