Правозащитник призвал крымских политузников писать на родном им языке

Координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров призвал крымских политузников начать писать письма на своих родных языках, что позволит отстоять право общаться на родном языке. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Призываю всех крымских политузников писать на родных им языках, тогда мы сможем рассчитывать, что удастся отстоять право общаться на родном языке в том числе со своими родственниками из мест заключения», – призвал правозащитник.

23 марта одного из «симферопольской пятерки» фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» Теймура Абдуллаева трое суток держат в карцере за письмо, написанное на крымскотатарском языке. Адвокат Эмиль Курбединов отметили, что во время обыска в камере сотрудники СИЗО нашли у Абдуллаева письмо на крымскотатарском языке, которое он писал своей семье. Письмо изъяли. Когда Абдуллаев потребовал его вернуть, мужчину поместили в карцер.

Активист Энвер Шерфиев считает, что случай с Темйром Абдуллаевым демонстрирует, как фактические власти Крыма нарушают собственные законы.

«Власти сами нарушают свою конституцию, которая регламентирует, что в Крыму государственными являются три языка – русский, украинский и крымскотатарский. Также закон о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений № 103-ФЗ от 15.07.1995 статья 6 которого гласит, что не допускается дискриминация подозреваемых и обвиняемых по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также по иным обстоятельствам», – заявил Крым.Реалии активист Энвер Шерфиев.

9 апреля 2016 года в Севастополе Крымская контактная группа по правам человека впервые организовала встречу всех семей мусульман, арестованных российскими правоохранителями в Крыму. Были здесь и адвокаты обвиняемых. Позже объединение «Крымская солидарность» стало открытым не только для родственников обвиняемых российскими правоохранителями в принадлежности к организации «Хизб ут-Тахрир», но и для семей других политзаключенных Крыма, а также похищенных и пропавших мусульман.