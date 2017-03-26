В Крыму хотят бороться с пробками с помощью новых технологий

Для ликвидации транспортных заторов в курортных городах Крыма будут внедрены новые технологии. Об этом заявил подконтрольный Кремлю глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму крымского парламента Алексей Черняк.

«Каждому муниципальному образованию поставлена задача по разработке и внедрению новых технологий. Это могут быть многоуровневые парковки, перехватывающие накопительные парковки при въезде в город, ограничения на въезд, пересмотр транспортной логистики внутри города, то есть изменение направления движения», – заявил Черняк.

Он утверждает, что с каждым годом проблема с транспортной загрузкой крымских городов только возрастает.

В конце февраля сообщалось, что въезды в Симферополь планируют застроить парковками.

В Симферополе 22 декабря 2016 года начала работу служба принудительной эвакуации транспорта, который припаркован с нарушением правил дорожного движения.



