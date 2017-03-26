Решение суда по севастопольцу Зейтуллаеву будет влиять на подобные дела в будущем – адвокат

Судебное решение по севастопольцу Руслану Зейтулаеву, обвиняемого российскими властями в организации террористической ячейки в Крыму, будет влиять на дальнейшие решения по подобным статьям. Об этом 25 марта заявил крымский адвокат Эмиль Курбединов.

«Суд, который проходит сейчас в Ростове над Русланов Зейтулаевым очень важен. Это первый опыт по тяжелой статье, так как Руслана обвиняют в организации какой-то там ячейки. Скоро будет приговор и потом это будет влиять и на дальнейшие решения по подобным статьям», – заявил Курбединов

По словам адвоката, в ходе судебного процесса «виден абсолютно заказной характер этого дела. Спешат быстрее вынести приговор».

«Думаю, что до июля Руслан еще пробудет в Ростове, а к концу июля его уже этапируют куда-то на территории России. Осталось два-три заседания суда, куда мы уже вызываем своих свидетелей. 29-30 марта у Руслана будет ряд заявлений. Это будут беспрецедентные заявления, было бы очень хорошо, если бы на суде были какие-то СМИ», – добавил Курбединов.

Накануне суд в Ростове отклонил более 8 ходатайств защиты фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» севастопольца Зейтуллаева

Следующие заседания по делу Руслана Зейтуллаева назначены на 29 и 30 марта. На них будут допрашивать свидетелей защиты.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону, где слушалось дело крымских мусульман по обвинению их в связях с «Хизб ут-Тахрир», огласил 7 сентября 2016 года приговор, согласно которому севастополец Руслан Зейтуллаев, которого российские власти называли организатором ячейки «Хизб ут-Тахрир», был приговорен к семи годам колонии общего режима. Севастопольцы Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов, проходившие по этому делу, получили по пять лет исправительной колонии общего режима.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

Министерство иностранных дел Украины осудило организованный российскими властями «очередной судебный фарс» и потребовало от России немедленной отмены приговора.