На территории арсенала в Балаклее продолжаются одиночные взрывы – ГСЧС

На территории арсенала в Балаклее Харьковской области по состоянию на утро 26 марта продолжаются одиночные взрывы разной мощности. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«За минувшие сутки на территории Балаклеи и близлежащих населенных пунктов пожаров не зафиксировано. Газоснабжение в городе не восстановлено, однако восстановлено движение поездов через железнодорожную станцию. Все еще остается закрытым воздушное пространство в радиусе 40 километров от места происшествия», – отметили в ведомстве.

Пиротехнические подразделения очищают территорию Балаклея и от взрывоопасных предметов и остатков боеприпасов. Полностью очищено 5 из 9 секторов секторов города. Всего с начала работ изъято 820 взрывоопасных предметов.

Специальные комиссии обследуют поврежденные здания города и района, чтобы определить объемы разрушений.

В ночь на четверг, 23 марта, на складах артиллерийских боеприпасов на окраине Балаклеи Харьковской области вспыхнул пожар и начали взрываться боеприпасы. Из окрестностей складов радиусом в 10 километров эвакуировали почти 20 тысяч человек. Пожар ликвидирован, продолжается ликвидация его последствий – прежде всего речь идет о разминировании. В качестве основной версии событий рассматривают диверсию, хотя не исключают и версии служебной халатности.