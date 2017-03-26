Офицеры ФСБ меня запугивали и склоняли к сотрудничеству – активист

В Крыму сотрудники ФСБ применяют угрозы и насилие для склонения к сотрудничеству с ними. Об этом 25 марта на встрече объединения «Крымская солидарность» рассказал участник объединения Эмиль Мухтеремов, которого в середине марта задержали российские силовики.

«Сотрудники ФСБ рассказали мне, что они взяли «ялтинскую четверку», но сказали, что это главари, а меня они приняли за их ученика. Силовики потребовали, чтобы я сотрудничал с ними. Сказали, чтоб я дал им показания против Эмир-Усеина Куку, Вадима Сирука, якобы они меня учили и давали мне какие-то уроки. Когда я отказался и сообщил, что воспользуюсь пятьдесят первой статьей конституции, и ничего им не буду говорить, тогда они сказали, что предъявят мне 306 статью, якобы как соучастнику», – рассказал на собрании Эмиль Мухтеремов.

По его словам, позднее сотрудники ФСБ начали запугивать его проведением обыска в доме, где живет его больная мать, а затем повезли на машине в сторону Белой скалы.

«Сотрудники ФСБ спросили меня, был ли я на Белой скале и многозначительно сказали, что побываю. Потом спросили – видел ли я фильм «Бандитский Петербург», сообщили, что они так и работают, как показано в фильме. Затем привезли меня в окрестности села Зыбины, где предложили вырыть яму и начали вновь склонять к сотрудничеству. Когда я вновь отказался, они бросили меня и уехали», – добавил активист.

По информации координатора Крымской контактной группы по правам человека Абдурешита Джеппарова, это не единичный случай, когда сотрудники ФСБ угрозами и даже пытками заставляют активистов сотрудничать с ними.

15 марта в Феодосии сотрудники ялтинского горотдела ФСБ задержали работавшего летом в Ялте Эмиля Мухтемерова. Сначала его привезли в Феодосийское отделение ФСБ, а затем вывезли в Белогорский район, где запугивали и склоняли к сотрудничеству. К вечеру того же стало известно, что задержанного отпустили.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».