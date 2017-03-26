Пентагон сообщил о ликвидации одного из главарей Аль-Каиды

В Пентагоне заявляют о ликвидации одного из лидеров Аль-Каиды Кари Ясина, ответственного за несколько громких нападений, в результате которых погибли десятки людей, в том числе двое военнослужащих в США. Об этом 26 марта сообщает Радіо Свобода.

Американские военные подтвердили, что Ясин был убит в афганской провинции Пактика во время воздушного удара 19 марта.

«Смерть Ясина свидетельствует о том, что террористы, которые порочат ислам и осознанно нападают на невинных людей, не смогут избежать правосудия», – заявил министр обороны США Джеймс Маттис.

Ясина считают ответственным за ряд терактов в Пакистане. Среди прочего, он был организатором взрыва в отеле Marriott в Исламабаде 20 сентября 2008 года. Во время этого теракта погибли десятки человек, включая двух американских военнослужащих. Также Ясина называют ответственным за нападение в пакистанском городе Лахор в 2009 году на автобус, в котором находилась команда игроков в крикет из Шри-Ланки. Тогда погибли 8 человек.