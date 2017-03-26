В Крыму зафиксировали снижение уровня заболеваемости туберкулезом – власти

В Крым отмечается снижение уровня заболеваемости туберкулезом на 10,1%. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю министерства здравоохранения Крыма.



«Общая заболеваемость туберкулезом в 2016 году составила 64,2 на 100 тысяч населения (2015г. – 71,4 на 100 тыс.), в среднем в России – 53,3 на 100 тысяч населения. Заболеваемость в Крыму превышает общероссийский показатель на 20%.Заболеваемость постоянного населения Республики Крым составила 62,3 на 100 тыс. населения, что на 10% ниже, чем в 2015 году. Всего туберкулезом среди постоянного населения заболели 1185 человек из них 21 ребенок», – отметили в ведомстве.

Раньше сообщалось, что около 78% крымских детей инфицированы туберкулезом.



В пресс-службе добавили, что за 2016 год от туберкулеза умерли 243 человека.

В сентябре 2016 года главный внештатный специалист-фтизиатр крымского министерства здравоохранения, подконтрольного Москве, Лилия Мамотенко утверждала, что показатели по заболеваемости туберкулеззом в Крыму продолжают оставаться на высоком уровне, на полуострове отмечается рост распространения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью и туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией.