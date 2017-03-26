На акцию Навального в Москве правоохранители пригнали десятки автозаков (Трансляция)

В Москве власти перед началом акции протеста против коррупции пригнали в центр города десятки автозаков, грузовиков Росгвардии и машин коммунальных служб. В вестибюлях станций метро «Белорусская», «Маяковская» и «Пушкинская», а также вдоль Тверской улицы, где запланировано проведение акции протеста, дежурят усиленные полицейские патрули. Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что возле станции метро «Белорусская» уже задержали одного активиста.

Антикоррупционные митинги сегодня проходят по всей России. Протесты связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. В Москве власти отказались согласовать проведение акции. Несмотря на это, оппозиционер Алексей Навальный призвал своих сторонников в воскресенье выйти на Тверскую улицу и провести митинг в формате прогулки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал призывы Навального незаконными. Сам оппозиционер заявляет, что власти не имеют право запрещать проведение мирных акций протеста. Он также пообещал оказать юридическую помощь всем, кто будет незаконно задержан на митингах 26 марта.