Алексея Навального задержали во время антикоррупционной акции в Москве

В Москве во время антикоррупционной акции задержали российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов на своей странице в Твиттере.

Рубанов пишет, что Навального задержали на углу Мамонтовского переулка, когда он шел по Тверской улице.

Шедшие рядом с Навальным участники акции заблокировали полицейский автобус, куда поместили политика, и не дают ему выехать с места задержания.

По информации Рубанова, правоохранители оттеснили протестующих, чтобы обеспечить проезд автобуса.

Антикоррупционные митинги сегодня проходят по всей России. Протесты связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. В Москве власти отказались согласовать проведение акции. Несмотря на это, оппозиционер Алексей Навальный призвал своих сторонников в воскресенье выйти на Тверскую улицу и провести митинг в формате прогулки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал призывы Навального незаконными. Сам оппозиционер заявляет, что власти не имеют право запрещать проведение мирных акций протеста. Он также пообещал оказать юридическую помощь всем, кто будет незаконно задержан на митингах 26 марта.