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Новости

В Крыму нашли тело пропавшего в лесу Мудессира Исаева – СМИ

Иллюстрационное фото (©Shutterstock)

Иллюстрационное фото (©Shutterstock)

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В Крыму 26 марта нашли тело пропавшего крымского татарина Мудессира Исаева. Об этом сообщают крымские СМИ.

«Недалеко от села Алексеевка (Белогорский район), в лесу обнаружили тело пропавшего в начале марта Мудессира Исаева», – пишет издание «15 минут».

По информации крымского активиста Сейрана Керимова родственники Исаева нуждаются в материальной помощи, чтобы провести похороны.

17 марта в Крыму начали распространять сообщение в социальных сетях о пропавшем Мудессире Исаеве. По информации родственников мужчины, Исаев – 1951 года рождения, у него проблемы со зрением. Исаева искали односельчане и МЧС, но поиски не увенчались успехом.

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