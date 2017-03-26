За счет «стихийщиков» бюджет Ялты пополнился на 13 тысяч долларов – власти

С начала года бюджет Ялты пополнился на 742 тысячи рублей (13 тысяч долларов) за счет штрафов, наложенных на граждан, занимавшихся стихийной торговлей. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации города.

«Всего за март 2017 года рассмотрено 29 протоколов, наложено штрафов – 408 тысяч рублей, а с начала года рассмотрено 75 протоколов, наложено штрафов – 742 тысячи рублей. В реестр нарушителей внесено 69 административных материалов», – заявил подконтрольный Кремлю начальник отдела городского контроля по благоустройству администрации Ялты Роман Шевцов.

Раньше сообщалось, что с начала 2017 года в Симферополе за стихийную торговлю выписаны штрафы на общую сумму 2 млн 46 тысяч рублей.

10 февраля в здании Совмина Крыма состоялось заседание рабочей группы по ликвидации стихийной торговли на территории муниципалитетов Крыма. На нем российский вице-премьер Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что ликвидация несанкционированной торговли – это хороший способ пополнения бюджетов населенных пунктов полуострова, и эту практику нужно развивать.