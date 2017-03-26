В результате взрывов в Балаклее повреждены 243 здания – Зубко

В Балаклее Харьковской области, где в результате пожара на артиллерийских складах взрывались боеприпасы, зафиксировано повреждение 243 зданий. Об этом на своей странице в Твиттере написал вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко.

«Получили повреждения различной степени 243 здания, в том числе 117 многоквартирных домов, 87 частных домов, 12 объектов социальной сферы, 22 объекта инфраструктуры и промышленности», – написал Зубко.

Геннадий Зубко отметил, что проводится оценка объемов повреждений и разрушений и уже организовано выдачу населению стройматериалов для проведения первичного ремонта поврежденных зданий.

Вице-премьер также сообщил, что продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения и газоснабжения города и района. К работам привлечены 64 аварийно-восстановительные бригады.

По данным ГСЧС, на территории арсенала продолжаются одиночные взрывы разной мощности, пиротехнические подразделения с начала работ уже изъяли 820 взрывоопасных предметов.

В ночь на четверг, 23 марта, на складах артиллерийских боеприпасов на окраине Балаклеи Харьковской области вспыхнул пожар и начали взрываться боеприпасы. Из окрестностей складов радиусом в 10 километров эвакуировали почти 20 тысяч человек. Пожар ликвидирован, продолжается ликвидация его последствий – прежде всего речь идет о разминировании. В качестве основной версии событий рассматривают диверсию, хотя не исключают и версию служебной халатности.