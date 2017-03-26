Полиция обвиняет Навального в нарушении проведения митинга в Москве – СМИ

Полиция обвиняет Навального в нарушении порядка организации и проведении митинга против коррупции, который проходит в Москве 26 марта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московской полиции.

«В настоящее время он доставлен для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП России», – сообщили в пресс-службе столичной полиции.

По информации СМИ, в МВД не уточнили, о какой части этой статьи идет речь.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в зависимости от части, вменяемой Навальному, ему грозит от штрафа до обязательных работ и административного ареста.

Ранее сообщалось, что в Москве во время митинга против коррупции задержаны более 130 человек.

Антикоррупционные митинги проходят 26 марта по всей России. Протесты связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. В большинстве городов акции не удалось согласовать.