Аксенов намерен передать здание бывшего управления НБУ в Симферополе Центробанку России

Здание бывшего крымского управления Нацбанка Украины в Симферополе намерены передать Центральному банку России. Об этом заявил назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов, сообщает Крыминформ.

«Вопрос согласован с федеральными органами власти. Здание будет передано Центральному банку», – сказал он.

Накануне в российском госкомитете по охране культурного наследия Крыма сообщили, что аварийный балкон исторического здания, в котором до 2014 года размещалось управление НБУ, некому ремонтировать, так как не решен вопрос с принадлежностью объекта недвижимости.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».