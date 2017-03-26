МИД Беларуси: действия силовиков во время акции в Минске 25 марта были «абсолютно адекватными»

В Министерстве иностранных дел Беларуси заявляют, что действия правоохранителей во время акции в Минске 25 марта были абсолютно адекватными.

«В условиях нарастания и расширения географии террористической угрозы власти важно быть особенно бдительными, действовать на опережение, а не «разгребать» последствия. Именно такой урок мы получили из недавних террористических актов в Лондоне, Берлине, Париже, Брюсселе, Ницце. Именно этим руководствовались белорусские власти 25 марта. Главной задачей было обеспечить безопасность граждан и не допустить кровопролития, особенно с учетом имеющейся информации о подготовке провокаций», – заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Он отметил, что вчерашняя акция имела несанкционированный характер.

«Участие в несанкционированных акциях имеет конкретные последствия в любой стране мира...Действия правоохранительных структур были абсолютно адекватными», – заявил представитель МИД Беларуси, добавив, что в белорусском дипломатическом ведомстве считают необходимым продолжать диалог и взаимодействие с зарубежными партнерами с целью лучшего понимания позиций друг друга.

В Минске оппозиция пыталась 25 марта провести празднование Дня Воли, но до объявленного заранее места сбора рядом с Национальной академией наук смогли попасть преимущественно журналисты. Потенциальных участников акции останавливали кордоны милиции.

После этого до тысячи активистов стали двигаться к центру Минска из другого места, но вскоре были остановлены милицией, прошли массовые задержания. Некоторые страны ЕС осудили задержания активистов в Беларуси.