Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией из московского офиса задержаны – Навальный

В Москве полиция задержала всех сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, которые находились в московском офисе организации. Их везут в отделение полиции. Об этом сообщил российский оппозиционер Алексей Навальный, которого также ранее задержали силовики.
Ранее стало известно, что в офисе ФБК выключили электричество, онлайн-трансляция антикоррупционных митингов по всей России прекратилась. Как сообщил соратник главы фонда Навального Леонид Волков, в здание пришли сотрудники полиции с вопросом, была ли трансляция санкционирована.
В воскресенье полиция эвакуировала здание, где расположен ФБК из-за угрозы взрыва. В офис зашли кинологи с собакой для поиска взрывного устройства, бомбу найти не удалось. Волков отметил, что для продолжения трансляции фонд готов использовать резервную студию.
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Антикоррупционные митинги проходят 26 марта по всей России. Протесты связанные с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. В большинстве городов акции не удалось согласовать. На митинге в Москве полиция задержала несколько сотен активистов, которые пришли на марш против коррупции. Среди задержанных – корреспондент британской газеты The Guardian.
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный в своем Twitter сообщил, что сейчас он находится в отделении полиции, пока «ничего не оформлено».
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