В Красноперекопске оштрафовали директора теплосети за «начисление себе незаконных премий»

Подконтрольный Кремлю Красноперекопский районный суд назначил штраф в размере 200 тысяч рублей (свыше 90 тысяч гривен – КР) директору МУП «Тепловые сети» за «начисление себе незаконных премий». Об этом сообщает пресс-служба российской прокуратуры Крыма.

«Установлено, что этот руководитель на протяжении 2015 года издавал незаконные приказы о поощрении и предоставлении себе премии, присвоив таким свыше 30 тысяч рублей. На основании представленных прокуратурой доказательств он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК России (присвоение имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения)», – говорится в сообщении ведомства.

Комментарии директора МУП «Тепловые сети» отсутствуют.

Накануне подконтрольный Кремлю крымский суд вынес приговор бывшему главе Черноморского района Сергею Володько, который был задержан по обвинению в присвоении более 300 тыс рублей (около 137 тысяч гривен).