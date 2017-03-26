Полиция задержала более 500 активистов в Москве – СМИ

В Москве на Пушкинской площади полиция задержала более 500 активистов, которые пришли на митинг против коррупции, сообщает российское информационное агентство «ТАСС».

По данным полиции, в акции принимают участие около восьми тысяч человек, активисты сообщают о 20 тысячах.

По данным ОВД-Инфо, в Москве на акциях против коррупции задержали 358 человек, в Санкт-Петербурге 34, а в Нижнем Новгороде – 24 человека.

Ранее полиция задержала в центре Москвы оппозиционера Алексея Навального, который организовал митинг в столице и призвал провести аналогичные митинги по всей России. Политик призвал своих сторонников продолжить «прогулку» против коррупции.

Антикоррупционные митинги проходят 26 марта по всей России. Протесты связанные с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. В большинстве городов акции не удалось согласовать.