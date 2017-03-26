В Москве задержали журналиста The Guardian «за участие в митинге» против коррупции

Московская полиция задержала журналиста издания The Guardian. Его обвиняют в участии в митинге против коррупции, который прошел 26 марта в столице России.

По словам журналиста, он пришел на митинг, чтобы сделать фото и не являлся его участником акции протеста.

На своей странице в Twitter корреспондент написал, что его держат в отделении полиции уже в более четырех часов и составляют протокол.

По данным ОВД-Инфо, в Москве на акциях против коррупции задержали 358 человек, в Санкт-Петербурге 34, а в Нижнем Новгороде – 24 человека.

Ранее полиция задержала в центре Москвы оппозиционера Алексея Навального, который организовал митинг в столице и призвал провести аналогичные митинги по всей России. Политик призвал своих сторонников продолжить «прогулку» против коррупции.

Антикоррупционные митинги проходят 26 марта по всей России. Протесты связанные с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. В большинстве городов акции не удалось согласовать. На митинге в Москве полиция задержала несколько сотен активистов, которые пришли на марш против коррупции.