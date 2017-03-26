Прокуратура Севастополя требует закрытия сайтов с информацией о способах кражи электроэнергии

Подконтрольная Кремлю прокуратура Гагаринского района Севастополя в ходе проверки обнаружила, что на шести информационных ресурсах размещена информация о способах хищения электроэнергии.

В сообщении ведомства говорится, что на интернет-ресурсах есть информация о приборах, с помощью которых возможно хищение энергоресурсов путем остановки счетчиков расхода электроэнергии, позволяет потребителю коммунальных услуг искажать показания приборов учета, тем самым не оплачивая часть фактически потребленных коммунальных ресурсов.

«При этом, самовольное (безучетное) использование электроэнергии и неоплата фактически использованного энергоресурса являются противоправными деяниями, за которые предусмотрена, административная ответственность по ст. 7.19 КоАП РФ (самовольное подключение к энергетическим сетям, а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии); уголовная ответственность по ч. 1 ст. 158 УК России (кража), по ч. 1 ст.165 УК России(причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием)», – информирует пресс-служба.

В ведомстве отметили, что исковое заявление о закрытии сайтов находится на рассмотрении в Гагаринском районном суде.