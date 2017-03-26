Россия: Навального задержали до рассмотрения дела, суд завтра

Российского оппозиционера Алексея Навального, которого в восресенье, 26 марта, задержали силовики в ходе антикоррупционного митинга в Москве, будут держать под арестом до рассмотрения дела об административном правонарушении. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

По ее данным, суд назначили на завтра, 27 марта.

26 марта в ряде городов России прошли антикоррупционные митинги. Протесты связанны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. В большинстве городов акции не удалось согласовать.

Как сообщают российские СМИ, в Москве полиция задержала более 500 активистов, среди задержанных – оппозиционер Алексей Навальный, который организовал митинг в Москве и призвал провести аналогичные митинги по всей России. Также сообщается о задержании участников антикоррупционных митингов и в других российских городах.