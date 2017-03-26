В Чехии у посольства России проходит митинг против коррупции. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в акции принимают участие около 200 человек.

Посольство охраняют чешские полицейские.

26 марта антикоррупционные митинги проходят по всей России. Протесты связанные с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. В большинстве городов акции не удалось согласовать.

Как сообщают российские СМИ, в Москве полиция задержала более 500 активистов, среди задержанных – оппозиционер Алексей Навальный, который организовал митинг в Москве и призвал провести аналогичные митинги по всей России. Также сообщается о задержании участников антикоррупционных митингов и в других российских городах.